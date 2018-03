Nu het experiment van ‘Blind Getrouwd’ steeds verder vordert, heeft televisiekijkend Vlaanderen er een nieuw favoriet koppel bij. Lieve en Aljosja vormen zonder twijfel het schattigste duo in dit seizoen. Ze kibbelen er steeds lustig op los, maar de grappige discussies zien er vooral heel schattig uit. Want plagen is… liefde vragen! Dat zien we des te beter in deze beelden die ze zelf maakten in bed, maar die je nog niet in de uitzending zagen.