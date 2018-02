Muurhagedis verovert België … met dank aan het treinverkeer

De muurhagedis is aan een heuse opmars bezig. Dat blijkt uit een lopende studie in opdracht van Leefmilieu Brussel over de verspreiding van amfibieën en reptielen in het Hoofdstedelijk Gewest. Niet alleen in Brussel, maar eigenlijk overal in België. De hagedissen veroveren België niet te voet: ze nemen daarvoor de trein.

Waarnemingen van muurhagedissen buiten hun Belgisch kerngebied tussen Samber en Maas waren twintig jaar geleden haast uitgesloten. De voorbije jaren lijkt de soort haar verspreidingsgebied echter in een sneltreintempo te hebben uitgebreid over een groot deel van Vlaanderen en Brussel.

Rangeerstations

Robert Jooris, een amateur-herpetoloog verbonden aan Natuurpunt, heeft de opmars van bij het begin mee in kaart gebracht. “Al snel viel op dat de dieren heel dikwijls in rangeerstations opdoken”, zegt Jooris. “De hagedissen zijn er terechtgekomen door mee te reizen met goederentreinen die vaak lang stilstaan in die rangeerstations. De metalen goederenwagons die er staan, warmen goed op in de zomer zodat ze een geschikte plek vormden voor warmteminnende muurhagedissen. Als de trein dan uiteindelijk vertrekt, reizen de hagedissen mee. Op die manier wist de soort zich te verplaatsen naar gebieden waar ze nooit eerder werd waargenomen”.