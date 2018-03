Yanina Wickmayer bereikt probleemloos kwartfinales Challenger Indiana Wells

Yanina Wickmayer (WTA 116) heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de kwartfinales van het Challenger-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/150.000 dollar).

Onze 28-jarige landgenote klopte in de tweede ronde de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 104) in tweemaal 6-3. De wedstrijd duurde een uur en tien minuten. In de kwartfinales neemt Wickmayer het op tegen de winnares van het duel tussen de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 107) en de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 84).

Wickmayer is op het toernooi ook nog actief in het dubbelspel. Aan de zijde van thuisspeelster Taylor Townsend treft ze in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Zwitserse Viktorija Golubic.