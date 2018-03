Amerikaanse sportwinkelketen stopt verkoop halfautomatische wapens

Eén van de grootste sportwinkelketens in de VS, Dick’s Sporting Goods, heeft vanaf woensdag de verkoop van halfautomatische wapens stopgezet. De beslissing komt er na de schietpartij in een school in Florida twee weken geleden, waarbij zeventien mensen omkwamen. De dader, Nikolas Cruz, zou het wapen van de moordpartij in november vorig jaar bij de sportwinkelketen gekocht hebben.

Topman Edward Stack van Dick’s Sporting Goods kondigde het nieuws live aan op televisie. “We zijn zwaar geschokt en aangeslagen door de tragische gebeurtenissen in Parkland. We zijn met onze gedachten en gebeden bij de slachtoffers”.

De verkoop van halfautomatische wapens is nochtans legaal in meer dan veertig Amerikaanse staten. Daarnaast gaat Dick’s ook geen wapens meer verkopen aan personen jonger dan 21 jaar. “We hebben jullie gehoord”, verklaarde Stack tegenover de toenemende groep jongeren in de VS die de vrije verkoop van wapens aan banden wil leggen. “We denken dat het tijd wordt om iets te doen”.

Dick’s Sporting Goods telt meer dan 600 winkels in de VS.