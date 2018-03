Hasselt -

15 jaar lang stond hij midden in het geweld in oorlogs- en conflictgebieden over de hele wereld, Daniel Demoustier, cameraman en oorlogsverslaggever uit Hasselt. Vorig jaar kreeg Demoustier het nieuws dat hij leed aan kanker, maar die ziekte heeft hij ondertussen overwonnen. Het gaf hem ook de tijd om eens stil te staan bij zijn carrière, en bij al zijn beelden die ondertussen in het collectieve geheugen zitten.