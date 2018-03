“Ze probeerde andere verleidster te verdrinken!” Yana reageert op geruchten over vertrek uit ‘Temptation’

Verleidster Yana Daems (23) reageert geïrriteerd op de geruchten dat ze uit ‘Temptation Island’ moest vertrekken, omdat ze een ander meisje bijna verdronken zou hebben. Die reden schoof TV Familie naar voren op basis van de getuigenissen van een anonieme medewerker van het programma. “Wij weten wel beter”, schrijft ze op haar Instagram.

De beschuldigingen van de onbekende programmamaker in TV Familie waren zwaar. “Yana is niet zelf vertrokken, ze móest het afbollen omdat ze de sfeer verziekte. Ze was in de clinch gegaan met een andere verleidster en eiste dat dat meisje enkel met háár omging en niet met de andere verleidsters. Die waren zogezegd vals en jaloers. Toen is de boel ontploft. Door Yana’s gestook werd het moeilijk om op een aangename manier tv te maken.”

Op een bepaald moment zou de situatie zo geëscaleerd zijn dat Yana naar huis moest worden gestuurd. “Het klopt dat de situatie volledig uit de hand gelopen is. Yana had op een avond te veel gedronken, raakte in een hevige discussie verwikkeld met een verleidster en hield het hoofd van dat meisje zo lang onder water in het zwembad dat ze bijna verdronk. Toen was het duidelijk dat er ingegrepen moest worden. Dat was de druppel, Yana moest weg”, staat er te lezen in TV Familie.

“Wij weten wel beter”

Volgens Yana is dat absolute nonsens. De verleidster laat het zelf duidelijk niet aan haar hart komen. Op haar Instagrampagina post ze een spottende reactie vanuit haar badkamer. “Wie moet ik verzuipen in m’n bad”, schrijft ze erbij, samen met een emoji van een lachend gezicht. “Ze verdrinken in hun gezever, ja”, reageert de verleidster in het Engels. “Whatever sells, (wat er maar verkoopt, red.)! ”

Ook Billy, die goed bevriend was met Yana op ‘Temptation Island’, komt haar te hulp geschoten via Instagram. Zij reageert resoluut: “Mijn verhaal is kort. De productie wil sappige verhaaltjes veroorzaken, terwijl ik en Yana heel goed konden en kunnen opschieten met elkaar. Yana voelde haar daar gewoon niet goed, en het was inderdaad heel saai daar”, schrijft ze. Ook Billy zou overwogen hebben om naar huis te gaan nog voor de opnames waren afgerond, zo laat Yana weten.

Verveling

De verleidster blijft dus bij haar oorspronkelijke verhaal: volgens Yana vertrok ze, omdat ze zich “totaal niet amuseerde”. “Als je niet met een vrijgezel op date mag of op groepsactiviteit mag, kun je alleen een beetje aan het zwembad rond­hangen. Als de zon dan niet schijnt, je je gsm niet mag gebruiken en je nog geen cocktails mag drinken wanneer je dat zelf wil, gaat dat snel vervelen”, zei ze eerder al aan Het Nieuwsblad. “Ze hadden mij verteld dat er leuke jongens zouden zijn, maar mijn type zat er in ieder geval niet tussen.”