Nederlandse politie bezorgd over verdwijning van drie tieners

De Nederlandse politie maakt zich ernstig zorgen over drie jongeren die sinds dinsdagavond spoorloos zijn. Twee meisjes en een jongen werden voor het laatst gezien in Gulpen, ten zuidoosten van Maastricht.

In een poging het trio te op te sporen heeft de Nederlandse politie een Burgernetbericht verspreid met een gedetailleerde beschrijving van de jongeren. Eén van de meisjes is 14 jaar en draagt een legging. Het andere meisje is 17 en is te herkennen aan een crèmekleurige jas. De jongen in het gezelschap is 15 en draagt een donkere jas en broek en een roodwit gekleurde pet.

Vrieskou

De politie is extra bezorgd vanwege de vrieskou. Er wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een misdrijf.