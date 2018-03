Jolien D’hoore pakt zilver op WK scratch: “Iets te lang gewacht maar Wild was sterk”

Jolien D’hoore heeft zilver gepakt op het WK scratch in het Nederlandse Apeldoorn. Onze landgenote reageerde te laat op een uitval van de Nederlandse medefavoriete Kirsten Wild. D’Hoore spurtte naar zilver voor de Deense Dideriksen.

Het werd een levendige wedstrijd met veel beweging onderweg. Half koers kwam er een eerste aanval van de Deense Dideriksen en de Nederlandse Wild, twee van de favorietes. Jolien D’hoore reageerde attent. Op tien ronden van het einde kwam er een aanval van de Ierse Gurley, de reactie kwam van de Oostenrijkse Eberhardt. Archibald en Wild zorgden voor hergroepering maar de Nederlandse trok meteen door. D’hoore reageerde te laat waardoor Wild solo naar de wereldtitel kon rijden. D’hoore won de spurt voor zilver van de Deense Dideriksen.

Jolien D’hoore meteen na haar zilveren race.

”Ik verbaas mezelf”, reageerde D’hoore na afloop. “Zelden voelde ik me zo goed op de piste. Ik keek bewust de kat wat uit de boom. Toen Kirsten Wild aanviel, dacht ik dat Archibald zou reageren. Dat deed ze niet en dus reageerde ik met Dideriksen. Ik heb iets te lang gewacht maar moet kunnen toegeven dat Kirsten zeer sterk was. Mijn WK is goed gestart. Zonder medaille wou ik onder geen beding naar huis en dat is gelukt.’’

Ploegenachtervolging minder succesvol

Het Belgische kwartet - Saartje Vandenbroucke-Annelies Dom-Lotte Kopecky-Gilke Croket- klokte in de kwalificaties van de ploegenachtervolging de twaalfde en voorlaatste tijd, 4’33”076 en werden uitgeschakeld. De beste tijd werd gerealiseerd door de Amerikanen (4’18”860) voor Groot-Brittanië (4’19”177) en Italië (4’21”559). Morgen is er de strijd voor de medailles.

“Dit was technisch niet onze beste ploegenachtervolging”, zuchtte Gilke Croket die voortijdig haar teamgenotes moest laten rijden. “Ik voel me schuldig. Mijn aflossingen waren slecht en dus kwam ik in de problemen toen Lotte eens doortrok.”

“Het resultaat is teleurstellend”, voegde Lotte Kopecky er aan toe. “Anderzijds is er ook positief nieuws. Het is onze tweede beste tijd ooit. De pijn aan de elleboog viel mee. In de tijdrithouding heb ik er weinig last van. Ik begon met behoorlijk wat stress aan de eerste opdracht maar finaal viel het redelijk mee. Morgen doe ik met Jolien D’hoore een test voor de ploegkoers. Valt de test tegen dan sta ik mijn plaats af aan Shari Bossuyt.”