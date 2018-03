Tournée Minérale zit erop. Pak minder mensen dronken een maand lang geen alcohol

De tweede editie van Tournée Minérale is woensdag geëindigd met 104.579 ingeschreven Belgen op de teller. Vorig jaar waren er dat 122.460. Toch zijn de organisatoren tevreden over de actie waarbij de deelnemers een maand lang geen alcohol dronken.

“Sommigen deden het vorig jaar af als een gimmick of een hype. Dat het aantal deelnemers opnieuw de kaap van de 100.000 overschreed, bewijst dat het concept een blijver is”, zeggen Stichting tegen Kanker en VAD/De DrugLijn, de organisatoren van de campagne. “De blijvende belangstelling en de groeiende aandacht voor niet-alcoholische alternatieven in horeca en handel wijzen op een maatschappij in verandering.” Ze wijzen er ook op dat heel wat mensen deelnemen zonder zich in te schrijven.

Van over heel Vlaanderen

Vooral in West-Vlaanderen was de actie een groot succes. Daar deden 15 deelnemers per 1.000 inwoners mee aan de actie. Maar ook in de andere provincies hielden heel wat horecazaken en Vlamingen een Tournée Minérale.

De gemiddelde ingeschreven vrouw bleek 41,7 jaar oud, bij de mannen is dat 44,9 jaar. Bij de 55-plussers zit de campagne in de lift. Voorts hadden bijna 31.000 mensen zich ook voor de eerste editie ingeschreven. Het aantal deelnemende teams steeg tot 5.265. Team ‘Nooit meer diëten’ van tv-kok Sandra Bekkari was het grootste met 1.397 mensen, net voor het team van radiozender Joe (1.332).

Gelukt?

Wie deelnam, rondde de alcoholloze maand meestal met succes af, zo bleek volgens de organisatoren uit reacties op de sociale media. En daar zijn de meeste mensen heel blij om, want ze hadden een goede reden voor hun deelname. “Voor mijn gezondheid” was overigens de meest genoemde reden voor deelname (70.111 of 67%) bij de geregistreerde deelnemers.