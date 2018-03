Schietpartij schrikt Amerikaanse school op: leraar gearresteerd

In een middelbare school in de stad Dalton in de Amerikaanse staat Georgia heeft zich woensdag een schietpartij voorgedaan. Een leraar, die zich in een klas zou hebben gebarricadeerd, is gearresteerd, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

In de Dalton High School zou één schot of zouden meerdere schoten zijn gevallen. Geen enkel kind zou gewond zijn geraakt of in gevaar zijn geweest, zegt de politie. Ook de schutter zou geen verwondingen hebben opgelopen. Welk vuurwapen hij had, is nog onduidelijk.

Het gebied rond de school is geëvacueerd, de onderwijsinstelling zelf is onder “lockdown” geplaatst. Eind vorige week heeft president Donald Trump geopperd om leraren te bewapenen teneinde schietpartijen op scholen tegen te gaan.