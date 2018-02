“Ik heb in elk land een fiets, en verder niets”

Tessenderlo -

“We zien wel wat de toekomst brengt.” Dat is het motto waarop het leven van tattoo artist Machteld Corthouts gebouwd is. Ze is getogen in Engsbergen bij Tessenderlo, liep school in Hasselt en trok daarna de wijde wereld in. “Ik leef heel erg van dag tot dag”, vertelt ze. “Noem het gerust een studentenleven: ik hoef weinig rekening te houden met anderen, ik ga naar een concert wanneer ik wil, bepaal mijn eigen werkuren… Dus eigenlijk heeft mijn leven weinig te maken met de realiteit. Of tenminste toch met wat mensen verstaan onder een normaal leven. Maar het is mijn keuze, en ik ben er tevreden mee.”