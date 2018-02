België voorop in strijd tegen webshops van namaakgoederen

Brussel - In 2017 sloot de FOD Economie 3.060 websites die namaakproducten verkochten. Dat gebeurde in het kader van een grootschalige internationale operatie van Europol en 26 landen. De namaakproducten die de gesloten websites verkochten waren vooral schoenen, kleding en textiel, lederwaren, juwelen, horloges en accessoires. Dat heeft de FOD Economie woensdag bekendgemaakt.

Van de 20.520 websites die dit jaar wereldwijd werden geblokkeerd, werden meer dan 3.000 websites gesloten door België. “De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan snellere procedures voor het blokkeren van websites. Die betere procedures werpen nu hun vruchten af. We bevinden ons in de Europese kopgroep”, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

De FOD Economie heeft vorig jaar in het kader van de internationale actie ‘In Our Sites’ 3.060 domeinnamen gesloten. Het gaat om websites die eindigen op “.be” of “.eu” en namaakgoederen verkopen. Door de sluiting van de domeinnaam worden de websites ontoegankelijk.

Er werden in 2017 meer domeinnamen gesloten dan in 2016. Toen ging het om 2.599 domeinnamen. In 2015 werden 328 websites gesloten. De stijging van het aantal geschrapte domeinnamen in 2016 en 2017 is te verklaren door de actieve opsporing van namaakwebsites met .be- en .eu-domeinnamen. Daarnaast werkt de FOD Economie met informatie die het krijgt van ondernemingen die instaan voor de registratie van domeinnamen (zogenaamde registrars) en met meldingen via het Meldpunt van de federale overheid. Al enkele jaren wordt een fenomeen waargenomen waarbij verlopen domeinnamen opgekocht worden en gekoppeld worden aan webshops met namaakgoederen.