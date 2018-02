Hardy belde dinsdag vanuit gevangenis naar oude kameraad François V.

Tongeren - Voordat de moraliteitsgetuigen van de vermoorde Maria Walschaerts het woord kregen, vertelde openbare aanklager Alexandra Van Kelst in de Tongerse assisenzaal dat Hardy dinsdagavond telefonisch contact had met zijn vroegere kameraad François V., die vorige week vrijdag getuigde.

In het onderzoek verweet Hardy François V. en zijn zogenaamde seksslavin D. C. een complottheorie tegen hem gesmeed te hebben. “De FGP van Mechelen heeft in verband met het telefoontje een proces-verbaal opgesteld”, aldus Van Kelst. “Hardy zei tegen François V. dat hij binnen een week zou vrijkomen.”

Volgens François V. had Hardy ooit aan een celmaat verteld dat hij er nog twee begraven had. Die vroegere celmaat is ook al komen getuigen op het proces. Van Kelst vertelde dat die celmaat de info over de twee andere slachtoffers niet bevestigde. Het telefoongesprek van woensdagavond rond 19.30 uur tussen Hardy en François V. duurde 1 minuut en 12 seconden, bleek uit telefonieonderzoek.