Daarom draag je best elke dag andere schoenen

Heb jij net zoals elke vrouw wel een paar favoriete schoenen? Toch is het geen goed idee om ze elke dag te dragen. Waarom niet? Dat lees je hier!

Geef je schoenen een adempauze

De eenvoudigste reden waarom je best elke dag andere schoenen draagt? Zo gaat je favoriete paar schoenen langer mee! Schoenen verslijten namelijk niet enkel aan de buitenkant, ook de binnenkant heeft af en toe - letterlijk - een adempauze nodig.

Het zweet van je voeten wordt opgenomen door de stof aan de binnenkant. Wanneer je je schoenen niet voldoende laat 'drogen', verliezen ze sneller hun vorm, waardoor ze ook weer minder ondersteuning geven aan je voeten. Geef je schoenen dus minimaal een dag de tijd om voldoende te drogen.

Tip: Wil je ze sneller doen drogen? Vul ze dan op met krantenpapier om het vocht te absorberen of leg er een ongebruikt theezakje in. Zet lederen schoenen in geen geval bij de verwarming, dat beschadigt het leer!

Gun je voeten voldoende rust

Wanneer je elke dag hetzelfde paar schoenen draagt, worden dezelfde drukpunten van je voeten overmatig belast. Bij elk paar schoenen (plat of een hoge hak) gebruik je andere spieren en drukpunten. Het spreekt dus voor zich dat je voldoende moet afwisselen om pijnlijke voeten te vermijden.

Nog een reden nodig om je schoenencollectie uit te breiden? De zool van je voet is enorm gevoelig aan vervorming. Door te veel dezelfde schoenen te dragen, wordt je voetzool afgevlakt en vergroot je de kans op blessures op lange termijn. Je voeten moeten nog een leven lang mee, dus voldoende afwisseling van je schoenen is een must!