Hasselt -

De woningbouw breekt records in Limburg. De verappartementisering van onze provincie is volop bezig en dat is geen fenomeen in Hasselt alleen. Volgens Voka Limburg boomt de bouwsector en dat is een goede zaak voor de economie. Mede door de bouw zal die ook de volgende 6 maanden blijven groeien en daardoor klimmen we naar een historische economische piek in onze provincie.