Leopoldsburg -

Op de Lommelsesteenweg in Leopoldsburg is woensdagvoormiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een losgekomen aanhangwagen boorde zich aan hoge snelheid in de vitrine van tweedehandswinkel De Snuffelaar. Een fietser kon het gevaarte maar net ontwijken. Als bij wonder raakte niemand gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de vitrine voorlopig dicht te maken. De schade aan de winkel is aanzienlijk.