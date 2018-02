Disneyland Parijs pompt 2 miljard euro in uitbreidingen: drie gloednieuwe zones

Twee miljard euro. Zoveel gaat The Walt Disney Company investeren in zijn attractiepark in Parijs. Dat kondigde het Amerikaanse concern dinsdag aan, na een ontmoeting tussen topman Robert Iger en de Franse president Emmanuel Macron. En dat is geweldig nieuws voor de fans: er komen immers drie gloednieuwe zones aan in het teken van superhelden, Frozen en Star Wars.

“Het investeringsplan is één van de meest ambitieuze projecten van Disneyland Parijs, sinds de opening in 1992”, laat het concern weten. Disney wil daarmee aantonen dat ze het merk Disney in Europa zeker niet vergeten zijn. Integendeel, ze willen veel tijd en energie in het park stoppen om te kunnen garanderen dat het ook op lange termijn een succes wordt.

De liefhebbers zullen de eerste veranderingen zien verschijnen in 2021. Vanaf dan zullen er gedurende verschillende jaren nieuwe attracties verschijnen. Bovendien zijn ze ook van plan om meer live entertainment in de parken aanwezig te laten zijn. Daarvoor zullen er echter wel enkele vaste waarden moeten sneuvelen.

Onder andere Armageddon, de Disney Channel attractie, Restaurant des Stars, Moteurs Action, Blockbuster Café en de Rock ‘n’ Roller coaster zullen verdwijnen. Die laatste zal omgetoverd worden in een attractie rond Iron Man.

Op Hollywood Boulevard zal de Studio Tram Tour verdwijnen. Ook de straat zelf krijgt een volledig ander uiterlijk. Maar voor fans van de Tower of Terror is er wel goed nieuws: die duizelingwekkende attractie blijft. Bovendien komt er ook een nieuwe weg, die leidt naar het meer dat alle nieuwe zones met elkaar verbindt.

Achter Toy Story Playland komt alvast één nieuwigheid: The Alien Swirling Saucers attractie. Hoe die er precies zal uitzien, houden ze nog even geheim.

Maar voor al die aangepaste rollercoasters en verdwenen nostalgische plaatsen krijgen we heel wat nieuws in de plaats. Zo zullen er drie nieuwe zones verschijnen. Eentje in het teken van Marvel-stripfiguren zoals The Hulk en Spiderman. Ook de film Frozen krijgt haar eigen zone. Fans van ‘the force’ kunnen over enkele jaren in het Star Wars-gedeelte terecht. Hoe dat er allemaal precies gaat uitzien is nog onduidelijk, maar Disney belooft nieuwe rollercoasters, attracties en live entertainment. En ze geven alvast een eerste voorsmaakje van het eindresultaat:

Meest bezochte pretpark van Europa

Disneyland Parijs is het meestbezochte pretpark van Europa en naar eigen zeggen ook de belangrijkste toeristische bestemming, goed voor 320 miljoen bezoekers sinds de opening 25 jaar geleden. Het park, op zo’n 32 kilometer ten oosten van Parijs, bevindt zich op een site van 2.230 hectare, waarvan echter nog maar de helft is ingenomen.

Disneyland Parijs mag dan wel veel bezoekers trekken, het bedrijf Eurodisney had jarenlang financiële problemen door onder meer de zware schuldenlast. Vorig jaar nam Walt Disney de controle over, nu wordt er dus flink geld in gepompt.