Presenteert Kanye West zijn modecollectie opnieuw op slinkse wijze?

Kim Kardashian vertoeft samen met haar zussen Kourtney en Khloé in Japan ,waar ze naar verluidt een nieuwe aflevering voor 'Keeping Up With the Kardashians' opnemen. Maar de vrouw van Kanye West maakt van de gelegenheid ook gebruik om er zijn nieuwe Yeezy-collectie te presenteren. Ook vorig seizoen pakte het beroemde koppel het op die manier aan.

Kanye West stelde in januari al zijn Yeezy 6-collectie voor aan de hand van heel wat in scène gezette paparazzifoto's van Kim Kardashian, die via Instagram werden gedeeld. Zijn vrouw is met 108 miljoen volgers zo populair dat al wat ze doet doorgaans in de pers wordt opgepikt: goed voor heel wat gratis reclame dus. Ook de zevende Yeezy-collectie voor adidas zou west nu volgens verschillende modewebsite op die manier aan de man willen brengen.

Eén beeld werd al gelekt door niemand minder dan Carine Roitfeld. De beroemde styliste en hoofdredacteur van magazine Harper's Bazaar en nam de styling van Kim de vorige keer ook al voor haar rekening. Ze deelde op Instagram een foto van de realityster in een fleecetrui, joggingbroek en laarzen in slangenleer. Er doken her en der ook al andere foto's op van stukken die mogelijk tot de nieuwe collectie behoren, maar op een officiële mededeling blijft het voorlopig wachten.

Yeezy season7 @kimkardashian @benperreira Een bericht gedeeld door Carine Roitfeld (@carineroitfeld) op 26 Feb 2018 om 1:25 (PST)

SEASON 7 @kimkardashian Een bericht gedeeld door YEEZY MAFIA (@yeezymafia) op 27 Feb 2018 om 10:31 (PST)