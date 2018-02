Parachutist van Belgisch leger komt om bij oefening in VS

Een parachutist van het Belgisch leger is omgekomen bij een oefening in de Verenigde Staten, meldt Defensie. Er is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden.

“Defensie heeft de droeve plicht het overlijden te melden van één van haar parachutisten gisterenavond tijdens een oefensprong in Yuma, in de staat Arizona”, meldt Defensie in een persbericht.

Er is een onderzoek gestart om te bepalen hoe het ongeval kon gebeuren. “Om dit onderzoek niet te belemmeren kan hierover momenteel geen verdere informatie gegeven worden”, klinkt het nog.

Defensie zegt nog haar oprechte medeleven te betuigen aan de familie en naasten van de parachutist.

Belgian Beast

Yuma, dat vlakbij de grens met Mexico ligt, leent zich goed voor legeroefeningen te doen. De omgeving heeft veel weg van gebieden waar Belgische soldaten missies uitvoeren, zoals Jordanië, Afghanistan en Irak.

Jaarlijks trainen leden van de zogeheten Special Forces Group en pathfinders, die drop- en landingszones verkennen en afbakenen, van het Belgische leger in Yuma onder meer hun parachutesprongen in Yuma. Het gaat om sprongen met materiaal of met zuurstofmasker vanop zeer grote hoogte. De trainingsmissie heet Belgian Beast.