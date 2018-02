Driedaagse Brugge-De Panne over volledig vernieuwd parcours: “Met de beruchte Moeren in de omloop”

De Panne - De wedstrijden bij de mannen en de vrouwen op respectievelijk 21 en 22 maart worden in de Driedaagse Brugge-De Panne over een volledig vernieuwd parcours gereden, zo maakten de organisatoren woensdag bekend.

Nu de wedstrijd geen driedaagse rittenkoers meer is, vroeg de omschakeling naar een eendagskoers om een parcourswijziging. “Voor beide wedstrijden koos ik voor een zo veilig mogelijk parcours. De wind zal een belangrijke rol spelen in de nieuwe Driedaagse De Panne, zeker bij de passage aan de beruchte Moeren. Ook kasseizones en enkele hellingen werden ingelast bij de wedstrijd voor mannen”, verduidelijkt parcoursbouwer Chris Van Cleven.

“Op woensdag 21 maart vertrekken we om 11u30 vanaf de Markt van Brugge voor een lusje rond het stadscentrum om via Jabbeke en Ichtegem naar Werken te trekken, waar na 37 kilometer koers met de Steenstraat een eerste zware kasseizone volgt. Ook wat verderop in Boezinge staan er kasseien op het menu en volgen na zowat 80 kilometer wedstrijd de Monteberg, Kemmelberg, Rodeberg, Vidaigneberg en de Sulferberg elkaar op. Daarna volgen vlakke wegen met daarin de passage aan de Moeren. De aankomstzone in De Panne wordt bereikt na 151 kilometer en dan volgen nog twee plaatselijke ronden van elk 25 kilometer met ook daar de beruchte Moeren in de omloop.”

Bij de vrouwen volgt een dag later de finish na 153 kilometer op de Zeelaan in De Panne.