Olcay Gulsen staat niet langer aan het hoofd van haar eigen label SuperTrash

Olcay Gulsen (37) stapt op als CEO bij SuperTrash, het label dat de Nederlandse zelf twaalf jaar geleden oprichtte. Haar televisiewerk zou te veel tijd opslorpen. Er werd al een nieuwe directeur aangesteld.

De Nederlandse modeontwerpster, zakenvrouw en tv-persoonlijkheid Olcay Gulsen heeft bekendgemaakt dat ze niet langer de dagelijkse leiding van haar label SuperTrash op zich zal nemen. Ze heeft het tegenwoordig te druk met al haar televisiewerk. Zo is ze op de Nederlandse NPO 1 momenteel te zien in 'Wie is de mol?' en ze werkt ook nog aan enkele andere projecten.

Charles Paape werd aangesteld als nieuwe CEO. Gulsen zal wel als brand director betrokken blijven bij SuperTrash en creatief de koers helpen bepalen van het het kleding-, schoenen- en accessoireslabel. "Ik heb heel erg de behoefte om zelf meer creatief bezig te zijn", zegt ze in een reactie.