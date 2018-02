“NMBS-medewerkers werken soms 26 dagen aan een stuk”

Bij de spoorwegen worden de rusttijden niet altijd gerespecteerd. Dat hebben vertegenwoordigers van de spoorvakbonden woensdag aangeklaagd in de Kamer. Leidinggevenden zouden zelfs al gedreigd hebben het brevet van spoormensen, hun “rijbewijs”, in te trekken als ze stoppen.

“In juli 2017 heeft een medewerker van een seinhuis 25 dagen gewerkt zonder rust. En dat is geen alleenstaand geval”, zei Michel Abdissi, topman van de Franstalige vleugel van de socialistische spoorbond. “Het komt vaker voor dat medewerkers tussen 11 en 25 dagen werken zonder rusten.” Abdissi had een werktabel van een ploeg meegebracht om zijn stelling te illustreren.

15 uur per dag werken

Luc Piens van ACV-Transcom bevestigde het probleem. “In Schaarbeek moesten mensen tot 15 uur per dag werken na een ongeval met een trein van Lineas (een goederentransporteur, red.). De voorziene 9 uur én de maximale dagprestatie van 11 uur werden overschreden”, aldus Piens, die wees op onderzoeken die vermoeidheid in verband brengen met veiligheidsrisico’s. Volgens Piens werd het probleem vorig jaar al gesignaleerd in Brussel.

“We vernemen ook dat op het terrein druk wordt gezet op het treinpersoneel om bepaalde handelingen te doen en diensten te blijven presteren, en dat gedreigd wordt het brevet - het rijbewijs voor spoormensen - in te houden wanneer ze zouden stoppen en hun trein achterlaten. Die inhouding betekent dat ze niet meer mogen rijden”, zei Piens nog.