Prins Laurent wil zich publiekelijk verdedigen: “Achter gesloten deuren kunnen we niet aanvaarden”

Prins Laurent hoopt publiekelijk te kunnen pleiten tegen de inhouding van zijn dotatie, en niet achter gesloten deuren. Dat staat te lezen in een brief die zijn advocaat Laurent Arnauts heeft overgemaakt aan de Kamer. “Ik hoop op een debat dat zo sereen en wettelijk is als mogelijk”, zegt hij in La Libre. “Een verdediging achter gesloten deuren kunnen we niet aanvaarden.”

Een koninklijke primeur is in de maak. De conferentie van de Voorzitters van de parlementen buigt zich over de wens van prins Laurent om zich te kunnen verdedigen tegen het inhouden van zijn dotatie en de manier waarop dat zal gebeuren. De drie mogelijkheden zijn: een geschreven verdediging, een zitting achter gesloten deuren of een publieke zitting.

Volgens de prins is er maar één mogelijkheid: een openbare zitting. Dat staat in een brief die zijn advocaat Laurent Arnauts heeft laten overmaken aan de voorzitter van de Kamer. “Want de Kamer gaat zelf de beslissing nemen”, zegt hij in La Libre. “De openbaarheid van de zittingen is vastgelegd in de Grondwet. Het is een zekerheid die volgens ons onmiskenbaar is. We kunnen niet aanvaarden dat er een precedent komt waarbij beslist wordt achter gesloten deuren.”

De voorzitters van de parlementen buigen zich vandaag over de vraag van Laurent en zijn advocaat. Als het tot een openbare zitting komt, is de vraag of Laurent zich zelf komt verdedigen of de eer aan zijn advocaat laat.

Laurent verspeelde een deel van zijn dotatie omdat hij aanwezig was op een viering van het negentigjarige bestaan van het Chinese leger. Daarvoor had hij de regering niet om toestemming gevraagd, iets wat na diverse incidenten uitdrukkelijk was afgesproken. De prins verliest 46.200 euro, op een totaal van 308.000 euro. Volgens zijn advocaat betreft het zowat zijn volledige nettovergoeding.