Twee jaar cel voor vechtpartij bij supportclub Hells Angels: “Slachtoffer als pop op straat gesmeten”

Hasselt / Leopoldsburg -

Een 44-jarige man uit Leopoldsburg is woensdag in Hasselt tot twee jaar cel veroordeeld nadat hij een Bulgaar van 51 een schedelbreuk geslagen had. De knokpartij speelde zich op 28 juni 2015 af in café Route 184 in Leopoldsburg , een café van de Red Devils die een supportclub van de Hells Angels zijn. De Kampenaar sloeg rond middernacht de Bulgaar bewusteloos op het terras van het café. Vervolgens lag het slachtoffer twee uur bewusteloos op straat.