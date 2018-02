Emotioneel weerzien voor Kate Middleton

De Britse Kate Middleton, die momenteel hoogzwanger is van haar derde kindje, had eerder deze week een emotionele ontmoeting. Ze zag de vrouw terug die haar hielp om prinses Charlotte ter wereld te brengen en die reünie leverde mooie beelden op.

Kate Middleton bezocht afgelopen dinsdag het Royal College van Verloskundigen en Gynaecologen (RCOG). Dat deed ze om meer te weten te komen over de wereldwijde gezondheidsprogramma’s van de universiteit, die gericht zijn op het verminderen van moeder- en pasgeboren sterfte wereldwijd.

Foto: Photo News

Tijdens het evenement kwam de hertogin van Cambridge een oude bekende tegen, namelijk Jacqui Dunkley-Bent. Zij is Head of Maternity, Children & Young People bij de National Health Service in Groot-Brittannië en hielp de brunette in 2015 om prinses Charlotte ter wereld te brengen in het St. Mary’s Hospital. Dunkley-Bent kon haar vreugde niet onderdrukken en ook Kate was door het dolle heen.

Foto: Photo News

“Het was een verrassing en een groot genoegen om vandaag weer met Kate te worden herenigd”, liet Dunkley-Bent weten aan de aanwezige pers. Kate Middleton, die zichzelf voortaan ook geldschieter van het RCOG mag noemen, was ook opgetogen met het weerzien. “Het was heel leuk om Jacqui terug te zien”, klonk het.

Foto: Photo News