Orlando Sa maakt bocht van 180 graden: topschutter van Standard nu toch op weg naar China

Orlando Sa lijkt dan toch Standard te verlaten voor China. Nog geen dag nadat de Rouches meldden dat de Portugees in Luik zou blijven, zwicht Standard en de spits voor het grote geld. Orlando Sa zou volgens onze informatie op weg zijn naar Henan Jianye, dat 8 miljoen euro biedt. De transfer is zeker nog niet helemaal rond, maar er is haast bij. De transfermarkt in China sluit namelijk woensdagavond lokale tijd.