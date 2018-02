Vliegtuig ‘Pride of Limburg’ gedoopt op Maastricht Aachen Airport

Reisorganisatie Corendon heeft dinsdag één van haar vliegtuigen, een Boeing 737, officieel gedoopt op Maastricht Aachen Airport. Het toestel kreeg de toepasselijke naam ‘Pride of Limburg’.

De doop is de symbolische start van het komende zomerseizoen waarin Corendon vanaf de Nederlands-Limburgse luchthaven in het hoogseizoen 29 vluchten per week zal uitvoeren naar 17 vakantiebestemmingen.

De gouverneur van de provincie Nederlands-Limburg, Theo Bovens, onthulde de naam in aanwezigheid van gedeputeerde van Economie en Kennisinfrastructuur Twan Beurskens, burgemeesters en wethouders van omliggende gemeentes, vertegenwoordigers van de pers en de Corendon-directie, met oprichter Atilay Uslu en CEO Steven van der Heijden. Na de onthulling maakten de genodigden een korte rondvlucht boven het koude maar zonovergoten Zuid-Limburg.

“Vol trots hebben wij vandaag één van onze vliegtuigen op Maastricht Aachen Airport gedoopt. Precies een jaar geleden spraken we voor het eerst met de directie van de luchthaven om onze samenwerking verder uit te bouwen waarbij het provinciebestuur van Nederlands-Limburg een zeer constructieve rol speelde. Hierdoor hebben wij de beslissing durven nemen om in Maastricht een nieuwe basis in te richten en er een vast toestel te stationeren gedurende het gehele zomerseizoen,” aldus Corendon CEO Steven van der Heijden. “De start van het boekingsseizoen ging gepaard met een intensieve marketingcampagne. Onze meest optimistische verwachtingen werden ondertussen overtroffen waardoor we besloten om gedurende het hoogseizoen een tweede toestel in Maastricht te stationeren. In totaal zullen zo’n 100.000 Corendon-vakanties in Maastricht beginnen en eindigen, oftewel 200.000 (enkele reis) passagiers in de cijfers van de luchthaven.”