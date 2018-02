Nieuwe superflitscamera moet snelheidsduivels een halt toeroepen in Lommel

Lommel - De Lommelse gemeenteraad heeft dinsdag de aankoop van een superflitscamera voor de lokale politie goedgekeurd. Dat meldt de stad in een persbericht. “Het gaat om de NK7, een superflitser die tot zes wagens tegelijk kan betrappen en in beide richtingen kan flitsen”, zegt Lommels burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). “Het toestel werkt met een infraroodflits en is daardoor veel discreter dan het vorige flitstoestel.”

De NK7-camera werkt niet meer met flitsrolletjes, maar met een USB-stick die na de flitsbeurt onmiddellijk wordt uitgelezen door de computer. “De verwerking van de gegevens gebeurt daardoor voortaan veel efficiënter en vlugger”, zegt korpschef Bart Voordeckers. “Bovendien heeft het toestel een meetbereik van 20 tot 300 km/uur en kan het heel discreet opgesteld worden. Automobilisten zullen er niet meer op kunnen vertrouwen dat ze de flitsauto’s herkennen, want dit toestel is niet meer aan één auto gebonden. Sterker nog: het staat meestal niet eens in een auto, maar wel op een statief of achter een hindernis. Dit apparaat is zo compact, dat het kan verstopt worden naast of in een vuilnisbak.”

“Klachten van overdreven snelheid blijven hardnekkig, zowel op de hoofd- als de zijwegen in Lommel”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven nog. “Met deze investering willen we het probleem grondig aanpakken en hardrijders een halt toeroepen. We gaan het aantal controles niet meteen opdrijven, maar met het nieuwe toestel kunnen we op korte tijd wel veel meer wagens controleren.”