Vrouw schrijft eerlijke brief voor bevalling: “Ik wilde dit al zo lang, maar ben doodsbang om moeder te worden”

"Soms sta ik op en vraag mezelf af of het hebben van kinderen me niet depressief zal maken en of ik niet in een zwart gat zal tuimelen." Het zijn de woorden van Leandra Medine (29), een bekende Amerikaanse blogster die elk moment kan bevallen van een tweeling. "Ik ben doodsbang, waarom heeft niemand me daar eerder over verteld?", vraagt ze zich af in een open brief.

Je hebt zo uitgekeken naar die zwangerschap, en als het eindelijk zover is, slaat de angst je om het hart. Zwanger zijn is een emotionele rollercoaster voor heel wat vrouwen en niet in het minst voor Leandra Medine, een humoristische modeblogster die meer dan 600.000 volgers telt op Instagram en samen met haar man Abie Cohen een tweeling verwacht. Hoewel haar website Man Repeller doorgaans over mode gaat, deelt ze nu uitzondelijk een emotionele open brief vol dankbaarheid, maar ook nostalgie, schuldgevoelens en schaamte.

"Eerst en vooral voel ik angst, want ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ben ik wel in staat om een goede moeder te zijn? Ik ben zo'n egoïstisch persoon, zal dat egoïsme verdwijnen? Kunnen mensen wel veranderen? Ten tweede voel ik heel wat nostalgie naar mijn leven voor er sprake was van kinderen. De stille zaterdagmorgens en de mogelijkheid om zomaar het huis te verlaten. Maar ook nostalgie naar de tijd die ik met de kinderen alleen doorbracht en dat ik enkel voor hen en mezelf hoefde te zorgen", klinkt het.

Zwart gat

"Er is ook dankbaarheid omdat mijn lichaam bewijst dat het toch kan waar het eerst niet in slaagde (Medine maakte een miskraam mee en moest onder andere hormoontherapie ondergaan om zwanger te kunnen raken, red.). Er overheersen ook schuldgevoelens, want ik heb lang gedacht dat ik niet zwanger raakte omdat ik te veel op mijn carrière focuste. En ten slotte is er ook nog de schaamte. Zoveel schaamte omdat ik dit al zo hard en lang wil, maar hier zit ik dan, doodsbang om moeder te worden. Soms sta ik op en vraag mezelf af of alles me niet depressief zal maken en of ik niet in een zwart gat zal tuimelen?"

"Tornado"

De laatste dagen van haar zwangerschap beschrijft de bekende modeblogster als een "hartstochtelijke tornado", maar ze vraagt zich ook af waarom niemand haar ooit eerder over al deze gevoelens die bij een bevalling komen kijken heeft verteld. "Dus hier zit ik dan, nog steeds zwanger, op mijn nagels bijtend en mijzelf afvragend of ik een masochist ben die er geen idee van heeft wie ze is en wat ze wil door al de angst, schaamte, schuldgevoelens en nostalgie. Maar ik zou beter moeten weten en mezelf er aan overgeven."