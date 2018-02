IJsbreker moet in actie komen op kanaal Bocholt-Herentals

Antwerpen - De aanhoudende koude speelt ook de scheepvaart parten. Op het kanaal Bocholt-Herentals liepen door ijsvorming twee schepen vast, waardoor waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg een ijsbreker moest uitsturen. Over heel Vlaanderen valt de hinder evenwel mee, klinkt het.

De scheepvaart in Vlaanderen wordt continu op de hoogte gehouden van eventuele ijsvorming op de bevaarbare waterwegen. Op een deel van het kanaal Bocholt-Herentals is er sprake van “moeilijke bevaarbaarheid” door “middelzwaar verspreid drijfijs”.

“Een van onze ijsbrekers is uitgestuurd, nadat twee schepen op het kanaal waren vastgelopen, één aan de sluis in Mol en één aan de brug in Geel-Larum. Een andere ijsbreker blijft stand-by”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen.

Een ijsbreker vaart volgens haar niet vaak uit. “Ik denk dat het de tweede keer is dat ik dit meemaak op het zestal jaar dat ik hier nu werk”, zegt ze.

Volgens de woordvoerster is er ook een vaarverbod op het kanaal Ieper-IJzer, alsook op het Lokanaal en een stukje van het kanaal Bossuit-Kortrijk, al worden die waterlopen alleen voor de pleziervaart gebruikt.

“We verwachten dat het niet meteen slechter gaat worden. Zeker overdag blijft de situatie stabiel, maar we blijven het goed in de gaten houden”, besluit Stinissen.