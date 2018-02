Bus van De Lijn duikt op in Syrisch conflictgebied: hoe komt die daar terecht?

Een opvallend beeld uit Syrië: aan de rand van hoofdstad Damascus staat een bus van De Lijn geparkeerd. Hoe is dat voertuig daar gekomen en met welke reden staat die daar?

De foto werd genomen in Oost-Ghouta, het fel bevochten en door opstandelingen gecontroleerde gebied nabij de Syrische hoofdstad Damascus. Dinsdag was het de bedoeling dat daar een vijf uur durend staakt-het-vuren zou ingaan. Om die reden werden bussen ingeschakeld om burgers uit het conflictgebied te evacueren. Eén van de voertuigen komt bekend voor: een bus van De Lijn.

Maar hoe komt een De Lijn-bus in Syrië terecht? Dat is ook bij de vervoersmaatschappij niet helemaal duidelijk, hoewel men er niet van staat te kijken dat een oude bus van de vervoerder opduikt in een ver oord. “Oude, uit dienst genomen voertuigen worden in de meeste gevallen verkocht als schroot”, verklaart woordvoerster Sonja Loos. “Maar in heel uitzonderlijke gevallen wordt een bus verkocht aan particulieren of organisaties.”

Foto: AFP

Na de verkoop moeten de logo’s van De Lijn van het voertuig verwijderd worden, maar verder is de nieuwe eigenaar vrij om ermee te doen wat hij of zij wil. In veel gevallen wordt zo’n bus ingezet als een soort mobiele standplaats voor medische teams bij evenementen als sportwedstrijden of festivals, zegt Loos nog.

Nog geen hulp kunnen bieden

Zo kan het dus ook gebeuren dat een oude bus van De Lijn opduikt in een conflictgebied om mensen te evacueren. De bussen in Oost-Ghouta konden overigens nog niet vertrekken. Ondanks de vraag van de Russische president Poetin voor een humanitair bestand, blijft het Syrische regime het gebied bombarderen.

Cuba

Het is niet de eerste keer dat bussen van hier opduiken in exotische oorden. Zo krijgt men bij De Lijn zo nu en dan een berichtje over bussen van de Vlaamse vervoerder op Cuba of in Afrikaanse landen.