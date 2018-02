Te ver wandelen, dus parkeren mensen auto dan maar naast kindergraven op kerkhof

Avelgem - Maandagnamiddag parkeerden zich meer dan tien auto’s op het kerkhof van Waarmaarde. Op de sociale media was de verontwaardiging groot op dit asociaal gedrag.

“Ik wist niet wat ik zag. Zeker 15 auto’s stonden daar geparkeerd. Wie doet nu zoiets?” Aan het woord is Naia Vandenbogaerde uit Waarmaarde, die op maandag het graf van haar dochter ging bezoeken en daar zag dat het kerkhof als parking gebruikt werd.

Respectloos noemt ze het. “Tijdens het manoeuvreren kon er heel wat schade aan de graven toegebracht zijn. Kunnen mensen dan geen 100 meter te voet gaan om naar het ontmoetingscentrum in de buurt te wandelen? Van mij moeten ze geen boete krijgen, maar ze moeten er wel op gewezen worden dat het respectloos is en dat parkeren op het kerkhof nooit kan.”

Ook schepen Koen Van Steenbrugge (CD&V) kan er niet mee lachen. “We zijn er door geshockeerd” zegt hij. “Dat is iets wat nooit kan. Ik snap het niet dat dit nu in iemand opkomt om naast graven te gaan parkeren. We hebben de politie gebeld en die zijn ter plekke geweest. Het is nu aan hen, maar voor ons kan dit echt niet door de beugel. De poort aan de achterzijde is los omdat onze diensten of een begrafenisondernemer op het kerkhof moeten kunnen. Maar het is nooit de bedoeling dat mensen zich daar gaan parkeren, een beetje respect is toch op zijn plaats.”

De politie kwam ter plekke. “Onze ploeg is daar geweest, er zal het nodige gevolg aan gegeven worden”, zegt politiecommissaris Michaël Vanden Heede.