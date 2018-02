Formule 1 lanceert eigen streamingdienst in 2018

De Formule 1 heeft bevestigd dat het in de loop van 2018 een eigen streamingdienst zal lanceren.

De aanwezigheid van de Formule 1 vergroten op allerlei digitale media is één van de stokpaardjes van Liberty Media. In de loop van dit jaar wordt F1 TV boven de doopvont gehouden, een eigen streamingdienst waarop naast de Formule 1 ook de ondersteunende reeksen zoals de Formule 2, GP3 en Porsche Supercup zullen te zien zijn.

Abonnees zullen alle sessies, net als de persconferenties en nog allerlei exclusief materiaal, live kunnen volgen vanachter hun computer. In een later stadium zal er ook een app volgen die het mogelijk maakt om alles op je mobiele apparaten te volgen.

Bij de lancering zal F1 TV te zien zijn in verschillende landen zoals onder andere Mexico, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en België. Het kostenplaatje zou tussen de acht en de twaalf dollar per maand moeten gaan bedragen, er is ook een mogelijkheid tot een jaarabonnement waarvan het tarief zal verschillen van regio tot regio.

Frank Arthofer, ‘Director of Digital and New Business’, omschrijft het als volgt:

“De lancering van F1 TV is een mijlpaal in de digitalisering van de sport. De abonnementen zullen gericht zijn op onze grootste fans maar tegelijkertijd hopen we ook een nieuw publiek aan te spreken. We moeten ten allen tijde gefocust blijven op de dingen die het beste passen bij onze meest fervente fans.”

“Het doel van F1 TV is simpel: onze fans de beste diensten aanbieden om live GP’s te bekijken en hen de beste streaming ervaring ter wereld aan te bieden. Ons team en onze partners zijn uitsluitend daarop geconcentreerd, niet alleen bij de lancering maar op de lange termijn,” besluit Arthofer.

