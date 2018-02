Koudste winternacht: temperaturen tot -17 graden

Het was afgelopen nacht de koudste nacht van het winterseizoen tot nu toe. Ook vandaag blijft het kwik onder het vriespunt. Maar er is zachter weer op komst.

Het KMI laat op zijn website weten dat het om 6 uur -8,3 graden Celsius was in Ukkel. In Deurne was het -7 graden. Aan de zee, in Middelkerke, zakte het kwik tot -6,8 graden. En Saint-Hubert in Luxemburg werd het -14,2. En in Elsenborn, in de Oostkantons, zelfs -17 graden. Volgens weerman Frank Deboosere ging het om de koudste nacht van het winterseizoen.

Vandaag krijgen we opnieuw zonnig maar koud vriesweer. In de loop van de namiddag komen vanuit Frankrijk hoge wolken binnen drijven, maar het blijft overal droog. De maxima liggen rond -8 graden in de Hoge Venen. Ook elders in het land blijft het vriezen met waarden rond -2 of -3 graden. De oostenwind wordt opnieuw matig tot vrij krachtig met stoten van 50 tot 60 kilometer per uur, voorspelt het KMI.

Woensdagavond en -nacht komt vanuit Frankrijk meer bewolking opzetten, maar het blijft voorlopig droog. De minima liggen tussen -­4 graden aan de kust en ­-11 graden in de Hoge Venen, met waarden rond -­5 of ­-6 graden in het centrum van het land. Er staat een matige tot soms vrij krachtige wind uit het oosten, met rukwinden tot 50 of 60 km per uur.

Donderdag is het nog altijd koud met een stevige en schrale oostenwind. Het wordt bewolkt tot zwaarbewolkt en vooral nabij de Franse grens is wat lichte sneeuwval mogelijk. ‘s Ochtends vriest het nog stevig, overdag klimmen de temperaturen naar waarden tussen ­-1 en +2 graden.

Vrijdag wordt de overgangsdag naar zachter weer. Na een koude vriesochtend trekt in de loop van de dag een storing heel traag vanuit Frankrijk over het land. De eerste neerslag kan ijzel zijn, later op de dag lijkt het voornamelijk sneeuw te worden. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog tot de late namiddag of avond. De dagtemperaturen liggen tussen -­1 en +2 graden.

Zaterdagochtend is het uitkijken voor eventuele ijsplekken. Overdag is het wisselend bewolkt en blijft het overwegend droog al is een lokale bui niet uitgesloten. Het wordt gevoelig zachter met maxima liggen tussen 4 en 7 graden. Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt en kan er in de loop van de dag een bui vallen, maar het is wel de meeste tijd droog. De temperaturen stijgen tussen 5 en 8 graden.