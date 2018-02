Kwart langdurig zieken kan terugkeren naar zelfde bedrijf

Bijna een op de vier langdurig zieken voor wie een re-integratietraject is opgestart, kan terugkeren naar zijn oude werkgever. In hun geval is een andere functie in het bedrijf mogelijk of volstaan aanpassingen aan de jobomschrijving. Dat blijkt uit cijfers van Co-Prev, de organisatie van de preventiebedrijven die de integratietrajecten uitvoeren, waar De Tijd over bericht.