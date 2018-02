Zwaar ongeval met vrachtwagen zorgt voor moeizame ochtendspits richting Leuven

De ochtendspits richting Leuven en Brussel verliep vanochtend erg moeilijk na een ongeval met een vrachtwagen in Tielt-Winge. Door dat ongeval was een paar uur lang slechts één rijstrook beschikbaar.

Rond negen uur was de rijbaan weer vrij, en kon het verkeer zich weer hernemen.

#E314 in Tielt-Winge richting Brussel kan het verkeer moeizaam voorbij via de linkerrijstrook. Nu is het al +1uur aanschuiven én de file groeit sterk aan. Omrijden loont. pic.twitter.com/9DC2DYgMtW