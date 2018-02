Achtste editie Handzame Classic is koers buiten categorie: festival voor de sprinters?

Kortemark - Dinsdagavond werd in Kortemark de achtste editie van de Bredene-Handzame Classic (cat. 1.BC) en de Handzame Challenge (1.IC) voorgesteld. Voor de grote broer, die een categorie steeg en nu als eendagskoers buiten categorie door het leven gaat, wordt het wellicht weer een festival voor de sprinters. Beide wedstrijden vinden plaats op vrijdag 16 maart.

De Handzame Classic start ook dit jaar in Bredene. Vanaf het Staf Versluyscentrum gaat het richting Oostende en Oudenburg en dan via Middelkerke, Nieuwpoort en Koksijde naar De Moeren. Op die poldervlakte speelt de wind altijd een grote rol en kan het peloton in verschillende waaiers uiteen spatten. Na De Moeren zijn er twee stevige kasseizones op weg naar Poperinge. Daarna gaat het richting Heuvelland, met na 82 kilometer wedstrijd de Sulferberg, de eerste helling van de dag, gevolgd door de Monteberg en de Kemmelberg. Via Ieper en Kortemark wordt Handzame bereikt, waar na 144 kilometer koers nog eens nog eens drie plaatselijke ronden, van elk 15 kilometer, op het programma staan, met daarin telkens de passage op de Ruidenberg.

Vorig jaar ging de zege naar de Noor Kristoffer Halvorsen. Hij bleef in een massasprint de Brit Adam Blythe en Kenny Dehaes, de winnaar van 2013, voor. Alle edities van de Bredene-Handzame Classic eindigden op een massasprint.

Met de Handzame Challenge blijven de organisatoren op de jeugd inzetten. De interclub, met start op de Markt van Jabbeke, volgt grotendeels hetzelfde traject als de Handzame Classic. In Handzame worden drie plaatselijke ronden afgewerkt om zo aan 151,6 kilometer te komen. “Wij willen met onze koers tot geen enkel regelmatigheidscriterium toetreden. Bewust want dat laat ons toe een eigen deelnemersveld samen te stellen. En de vraag van de teams is groot, zodat wij ook dit jaar enkele ploegen moesten teleurstellen”, verduidelijkte koersdirecteur Stefaan Decleir.