‘James Bond’-regisseur overleden op 97-jarige leeftijd

De Britse James Bond-regisseur Lewis Gilbert (‘The spy who loved me’) is op 97-jarige leeftijd overleden. Dat hebben 007-producenten Michael G. Wilson en Barbara Broccoli dinsdag op de officiële website van de filmreeks meegedeeld.

“Diep bedroefd vernemen we het overlijden van onze dierbare vriend Lewis Gilbert”, klinkt het in de mededeling. Gilbert was een “echte gentleman”, die een “enorme bijdrage” aan de Britse filmindustrie leverde. Zijn 007-Films zijn “klassiekers binnen de serie”.

Gilbert regisseerde drie Bond-films, waaronder ‘You live only twice’ (1967) met Sean Connery en ‘Moonraker’ (1977) met Roger Moore. Tot zijn grote successen behoort ook de klassieker ‘Alfie’ (1966) met Michael Caine in de hoofdrol.