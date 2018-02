MilaanZondag trekken de Italianen naar de stembus. In het hart van de electorale storm treffen we een oude bekende: ex-premier Silvio Berlusconi. Met zijn 81 is de leider van Forza Italia terug van weggeweest. Wegens zijn strafblad is een terugkeer als premier uitgesloten, maar de Cavaliere heeft al een kandidaat voor die rol: huidig Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani.