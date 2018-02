BrusselExtra nettoloon geven in plaats van een bedrijfswagen zal de mobiliteitsknoop in ons land niet ontwarren. Volgens een studie van de FOD Mobiliteit is amper 3 tot 9 procent bereid zijn bedrijfswagen af te staan voor extra loon. Zo dreigt de ‘cash for car’-maatregel snel uitgevlakt te worden door het nog altijd snel stijgende aantal firmawagens.