“Oscars van de Sport” gaan naar tennisveteranen Roger Federer en Serena Williams

De tennissers Roger Federer en Serena Williams werden dinsdag op de Laureus World Sport Awards in Monte-Carlo tot Sportman en Sportvrouw van 2017 verkozen. Federer mocht twee keer het podium op om een “Oscar van de Sport” in ontvangst te nemen. Hij kreeg ook de Laureus Award voor de Comeback van het Jaar.

Formule 1-renstal Mercedes is het Team van het Jaar, de Zwitserse rolstoelatleet Marcel Hugde Paralympiër van het Jaar en de Franse zeiler Armel Le Cléac’h Actiesporter van het Jaar. De Spaanse golfer Sergi Garcia zorgde met zijn zege in het Masters voor de Doorbraak van het Jaar. De Amerikaanse voormalige hordeloper Edwin Moses kreeg een Lifetime Achievement Award en de Italiaanse ex-voetballer Francesco Totti een Exceptional Achievement Award. Als sportmoment van het jaar werd gekozen voor de terugkeer op het veld van de drie spelers van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense die de vliegtuigcrash in Colombia overleefden.

De 36-jarige Federer won in 2017 het Australian Open en Wimbledon. Het waren zijn eerste grandslamzeges sinds 2012. Inmiddels won de Zwitser ook de Australian Open van 2018 en bracht hij zijn recordaantal Grand Slams op twintig. Vorige week heroverde hij de eerste plaats op de wereldranglijst. “Afgelopen jaar kwam een droom uit. Ik had nooit gedacht dat ik dit niveau weer zou halen”, zei Federer, die de voorkeur kreeg op voetballer Cristiano Ronaldo en collega-tennisser Rafael Nadal.

De Amerikaanse Serena Williams, eveneens 36 jaar oud, kwam in 2017 slechts één maand in actie. Daarin won ze wel het Australian Open. Dat was goed voor haar 23e grandslamzege. Ze doet daarmee één beter dan de Duitse Steffi Graf en kwam op één zege van het record van de Australische Margharet Smith-Court. Nadien maakte Williams bekend dat ze zwanger was en in september beviel ze van een dochtertje.

Federer ontving de trofee uit handen van de Duitse ex-tennisser Boris Becker. Serena Williams was niet op het gala aanwezig. Voor Federer is het de vijfde keer dat hij tot ‘s werelds beste sportman verkozen wordt. Van 2005 tot 2008 kreeg hij de erkenning vier keer op rij. Met ook nog de comebacktrofee erbij is hij de meest gelauwerde sporter in de geschiedenis van de Laureus Awards. Eerder moest hij het record van vier awards nog delen met de Jamaicaanse sprinter Usain Bolt, de Amerikaanse surfer Kelly Slater, die vier keer Actiesporter van het Jaar werd, en met Serena Williams. Zij was al Sportvrouw van het Jaar in 2003, 2010 en 2016 en kreeg in 2007 de prijs voor de Comeback van het Jaar.

Op de erelijst van de Laureus Awards staan twee Belgen. Justine Henin is de Sportvrouw van het Jaar 2008 en Kim Clijsters maakte in 2010 de Comeback van het Jaar.