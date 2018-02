Meisje (5) sterft nadat ziekenhuispersoneel haar wegstuurt omdat ze te laat is voor afspraak

Een vijfjarig meisje uit Groot-Brittannië is overleden, nadat ze eerder die avond in het ziekenhuis was weggestuurd. Dat deed het medische personeel, omdat het kind en haar mama tien minuten te laat waren op de afspraak. Ellie-May Clark stierf dezelfde nacht nog. Nu sleept haar familie het ziekenhuis voor de rechter.

De kleine Ellie-May had al heel vaak de binnenkant van een ziekenhuis gezien. Het meisje leed immers aan astma, iets waarvoor ze geregeld naar de dokter ging in het Grange ziekenhuis in het Britse Newport. De dokter kende haar lange geschiedenis met de aandoening en onderzocht haar geregeld, om op alle complicaties te kunnen inspelen.

Hoesten en amper stappen, maar niemand keek om

Op die noodlottige avond in januari 2015 voelde Ellie-May zich niet goed. Haar ademhaling begon te piepen en het meisje kon nog amper wandelen. In allerijl belde haar moeder, Shanice Clark, het ziekenhuis om een huisbezoek te vragen van haar vaste arts. Maar dat weigerde het personeel. In de plaats daarvan boekten ze voor Ellie-May een afspraak in, 25 minuten later.

Haastig begon het meisje haar mama zich klaar te maken om haar dochter mee naar het ziekenhuis te nemen. Ze belde in allerijl een familielid op, die als babysit bij de rest van haar gezin kon blijven. Nadien haastte ze zich in het verkeer, maar belde nog even naar het ziekenhuis om te melden dat ze wellicht een beetje te laat zou zijn.

10 minuten regel

Toen de moeder met haar zieke dochter eindelijk was gearriveerd bleek het 17.18 uur te zijn. Tot grote verbazing van de vrouw weigerde het medisch personeel om Ellie-May nog bij de dokter toe te laten. “Want dat is tegen onze ‘10 minuten regel’, mevrouw”, klonk het. Alle patiënten die langer dan 10 minuten te laat waren, mochten niet meer binnen, zo meldde receptioniste Ann Jones onbewogen.

Ook de dokter Joanne Rowe kwam niet vragen wat er met Ellie-May aan de hand was. Niemand keek om naar het kind. Het enige wat ze voor haar deden, was een nieuwe afspraak maken: de volgende ochtend. Woedend en overstuur ging de moeder met haar zieke dochter terug naar huis. Het zesjarige meisje zou nog één ding gevraagd hebben voor ze in slaap viel: “Waarom wil de dokter mij niet zien?”

Die nacht sliep de mama van Ellie-May nauwelijks. Elk kwartier ging ze bij haar dochtertje kijken. Om half elf begon het meisje zo zwaar te hoesten, dat ze van haar bedje viel. Ellie-May zag knalrood en haar mama belde in allerijl een ambulance. Die bracht haar nog naar het Royal Gwent Hospital in Newport, maar alle hulp kwam te laat. Het meisje stierf dezelfde avond nog.

Rechtszaak

Na haar dood heeft de familie van Ellie-May een rechtszaak aangespannen tegen het Grange ziekenhuis in het Britse Newport. Die is nu voor de eerste keer voorgekomen. “Het systeem heeft mijn dochtertje in de steek gelaten”, zegt haar moeder in een reactie aan BBC. “Ze hebben een cruciale kans laten liggen om mijn dochter haar leven te redden. Zonder die ‘10 minuten’-regel had ons meisje misschien nog geleefd.”