Opvangcentrum evacueert meer dan 60 verwaarloosde dieren op 5 dagen

Heusden-Zolder / Geetbets / Beringen - De koudegolf die ons land al een tijdje in zijn greep houdt, spaart ook de dieren niet. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder heeft sinds vrijdag al tientallen verwaarloosde dieren geëvacueerd. Sommige beesten zijn ondertussen al overleden.

Het Opvangcentrum werd onder andere opgeroepen voor een paard en een 40-tal konijnen in Geetbets, drie pony’s in Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem), een 15-tal hanen in Beringen, twee geiten en een aantal eenden en hanen in Halen, een pony in Nijlen en een in Olen. “Een aantal dieren moest letterlijk dag en nacht intensief worden verzorgd om hun overlevingskansen te verhogen”, klinkt het. Onder andere een geitje was te verzwakt om nog te kunnen worden gered.