Wordt ex-Genkenaar op één na duurste speler ooit dankzij “astronomisch bod”?

De wintertransfermarkt is nog geen maand officieel gesloten maar de geruchten over voetbaltransfers voor volgende zomer zijn legio. Een naam die daarbij een hoofdrol speelt, is Sergej Milinkovic-Savic.

De Servische metronoom op het middenveld van Lazio wordt al maanden gelinkt aan de Europese top. Milinkovic-Savic, die vandaag 23 werd, verhuisde in de zomer van 2015 van KRC Genk naar de Serie A voor 18 miljoen euro (de transfersom was origineel 9 miljoen maar Lazio betaalde 9 miljoen om de Genkse 50 procent bij een doorverkoop af te kopen, red.) en heeft zich gaandeweg opgewerkt tot een sleutelspeler bij de Biancocelesti. Die doen het dit seizoen uitstekend met een voorlopig derde plaats.

De Serviër werd in het verleden al genoemd bij onder andere Juventus, Barcelona, PSG en Manchester United. PSG zou bereid zijn 170 miljoen euro op tafel te leggen, maar volgens Sky Sport Italia is er zelfs een nog hoger bod binnengekomen voor “SMS”. Een Europese topclub zou namelijk 200 miljoen euro willen betalen aan Lazio, waarvoor Milinkovic-Savic dit seizoen al elf keer scoorde.

De club die het bod deed is niet bekend maar de lijst van clubs die dergelijk bod kunnen uitbrengen, is vrij kort. Het zou gaan om een bod van 180 miljoen plus 20 miljoen in bonussen, waarmee de ex-Genkspeler meteen de op één na duurste speler ooit zou worden. Enkel Neymar (220 miljoen, red.) zou in het geval van dergelijke monstertransfer meer kosten.

“We hebben afgelopen zomer al een bod van 70 miljoen geweigerd voor Milinkovic-Savic”, zei sportief directeur Igli Tare afgelopen weekend nog.