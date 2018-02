"Klanten hadden 2 jaar gespaard om bij mij te komen eten"

Aan het eind van het jaar mag de legendarische topkok Roger Souvereyns 80 kaarsjes uitblazen. Het is al bijna 20 jaar geleden dat hij het tweesterrenrestaurant Scholteshof in Stevoort van de hand heeft gedaan. Hier stak niet alleen de fine fleur van Limburg maar ook van ver daarbuiten graag de benen onder de tafel.

Als een Belgische Paul Bocuse kneedde hij een indrukwekkend lange lijst van jonge talenten tot topkoks die vandaag in restaurants verspreid over Europa, tot zelfs in New York en Washington de lakens ...