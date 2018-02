Bestuurster vergist zich van pedaal op drukke markt en mist op het nippertje voorbijgangers

Een Chileense vrouw is door het oog van de naald gekropen toen een op hol geslagen voertuig haar op het nippertje miste nabij een drukke boerenmarkt. De bestuurster van de auto wilde een parking verlaten, maar vergiste zich van pedaal en stoof de straat op. Verschillende voorbijgangers moesten zich snel uit de voeten maken voor de vrouw, die uiteindelijk in volle vaart in een restaurant belandde. Er raakte niemand zwaargewond, maar de bestuurster werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het moment waarop het voertuig plots in volle vaart vertrekt werd gefilmd door een beveiligingscamera van het parkeerterrein dat de vrouw net wilde verlaten. Een oudere vrouw bevond zich net in het pad van het grote voertuig, maar kan zich op het nippertje uit de voeten maken. De dame werd nog gefilmd terwijl in shock wegloopt, terwijl de auto zich in een restaurant aan de overkant van de straat boort.

Volgens de lokale politie trapte de bestuurster per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem toen ze schakelde om te vertrekken. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet zwaargewond. Het ongeluk kon echter helemaal anders zijn afgelopen: het vond plaats nabij de Iquique Agricultural Terminal, een wijk in de Chileense stad Iquique waar er dagelijks talloze bewoners naar de markt gaan.