“Dronken man” jaagt pendelaars de stuipen op het lijf door voor aanstormende trein te springen

Reizigers van een metrostation in New York beleefden maandag de schrik van hun leven toen een man die er dronken uitzag, plots voor een binnenlopende trein sprong. Met ingehouden adem wendden de pendelaars hun blik af omdat ze vreesden dat het voertuig over de man ging rijden, tot bleek dat hij zich had verborgen in onder het perron. “Het was krankzinnig”, aldus een getuige die het bizarre incident filmde.

De pendelaars in het metrostation dachten dat de man voor hun ogen zou sterven, tot hij plots een brandende sigaret in de lucht stak vanuit een verborgen ruimte onder het perron. Volgens getuigen was de man duidelijk onder invloed van alcohol toen hij zonder waarschuwing op de sporen sprong. “Ik riep nog dat hij van de sporen moest komen omdat de volgende trein ieder moment kon binnenlopen”, zegt Shon Mogharabi (31) die vlakbij de man stond toen hij van het perron dook.

Hij toverde snel zijn smartphone tevoorschijn om het ijselijke tafereel te filmen, maar wist ook dat “het zijn leven ging verwoesten” als de man stierf zonder dat hij een poging had ondernomen om hem te redden. Hij probeerde de dronken kerel - die zich hevig verzette - vast te grijpen, maar het was al te laat: de volgende trein kwam al aangedenderd. “Ik probeerde uit alle macht om hem van de sporen te trekken, maar op het laatste nippertje sprong hij snel in een nis onder het perron.”

De geschrokken pendelaars keken snel de andere kant uit om niet te moeten zien hoe de man door de aanstormende trein werd omver gemaaid, tot bleek dat hij slechts een ‘grap’ met hen uithaalde. Hij was door het dolle heen omdat hij iedereen had beetgenomen en schudde zelfs nog een dansje uit zijn mouw, voor het oog van de brandweermannen die waren opgetrommeld om hem te redden. De jolige kerel werd volgens de lokale overheid ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.