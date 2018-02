Vliegen in stijl? “Slechts 2 woorden nodig voor gratis upgrade naar eerste klasse”

Altijd al willen reizen in stijl, maar geen mogelijkheid om daar extra budget aan te besteden? De Britse schrijfster Tilly Bagshawe verklapt haar geheim. Volgens de reisjournaliste heb je immers maar twee woorden nodig om in één telefoongesprek jouw standaard tickets gratis om te boeken naar eerste klasse.

Meer beenruimte, andere dranken, lekkerder eten en een aangenamere zitplaats. Het is maar een greep uit de voordelen van vliegen in eerste klasse. Maar een ticket omboeken naar een type hoger kost natuurlijk wel wat, en dat geld hebben niet alle mensen ervoor over.

Eén telefoontje, twee woorden

Volgens Bagshawe is er echter een trucje om gratis aan een upgrade te geraken. Het begint allemaal met een telefoontje naar de klantendienst. “Tegen hen zeg je de twee magische woorden: ‘revenue management’. Dat heeft voor mij altijd al gewerkt”, legt de schrijfster uit aan Business Insider. “Concreet vraagje ‘of revenue management al plaatsen in eersteklasse vrijgeeft.”

Dan vraag je eigenlijk naar de dienst die beslist hoeveel upgrades er gegeven worden voor een bepaalde vlucht. Zij beslissen over dat cijfer, terwijl ze kijken naar wat het beste is voor hun omzet. Soms beslissen ze om mensen te verschuiven naar eersteklasse, zodat er plekjes in economy vrijkomen, die vaak gemakkelijker verkocht raken. Op die manier doen zij er alles aan om zo veel mogelijk stoelen te vullen.

Niet opgeven

Door die term aan de telefoon met de klantendienst te vermelden, geef je aan dat je kennis van zaken hebt en dat je weet dat er zo’n plekken vrijkomen. “Als ze je afwimpelen en zeggen dat er nog geen plaatsen vrij worden gegeven, dan laat je het hen nog eens checken”, geeft de schrijfster als tip. “Is het nog steeds een ‘nee’? Vraag dan of ze je rechtstreeks willen doorverbinden met ‘revenue management’ en check het bij de dienst zelf. Als ze daar ook zeggen dat dit niet het geval is, dan mag je zeker vragen waarom.”

“Mocht de vlucht al volzet zijn: dan heb je pech. Volgende keer beter. Maar als de luchtvaartmaatschappij nog zitjes vrij heeft, dan kan je het hen op de man af vragen: ‘Waarom geef je de upgrades niet vrij, als er nog zoveel plaatsen zijn?’ Aan het eind van het gesprek is de kans groot dat er toch een stoel voor je is vrijgemaakt in eersteklasse”, vertelt de vrouw.

Zowel bij KLM als bij American Airlines kreeg ze naar eigen zeggen elke keer een upgrade. Volledig gratis. “Eén keer hebben ze me de volgende dag pas teruggebeld, om te zeggen dat er toch één is vrijgemaakt. Maar tot nu toe heeft het steeds 100% succes!” lacht ze.