Man die deze week werd opgepakt voor verkrachting in België, pleegde ook minstens 20 feiten in Frankrijk

Een arbeider van rond de 50 jaar die maandag werd opgepakt voor een verkrachting in België, wordt ook in Frankrijk gezocht voor meerdere feiten. Sinds 1988 zou hij zich in het noorden van het land schuldig hebben gemaakt aan minstens twintig verkrachtingen. De man werd in Rijsel onder voorarrest geplaatst, zo is dinsdag van een bron dichtbij het dossier vernomen.

De man werd maandag opgepakt in de Noord-Franse stad Maubeuge in het kader van een Frans-Belgische samenwerking nadat hij vorige week een vrouw zou hebben verkracht in België.

Het DNA van de man, die dinsdag nog steeds in voorlopige hechtenis zat, kwam overeen met stalen die bij verscheidene procedures genomen werden. De procureur van Valenciennes geeft woensdag om 15 uur een persconferentie over de zaak.