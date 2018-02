Schauvliege wil alle kachels in kaart brengen: “Mogelijk komt er verplichte registratie”

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil het aantal kachels in Vlaanderen in kaart brengen. “Mogelijk komt er een verplichte registratie bij de verkoop van woningen of wordt het opgenomen in de Woningpas”, verklaarde ze dinsdag.

Schauvliege wil de Vlaming met een premie aanzetten om oude, vervuilende kachels te vervangen door een milieuvriendelijker exemplaar. Dat kondigde ze vorige week donderdag al aan op de bouwbeurs Batibouw. De premie maakt deel uit van een ‘Green Deal’, met onder meer de producenten. Die moet in het voorjaar worden gefinaliseerd.

De minister kon dinsdag nog geen verdere details geven over de premie, maar verklaarde wel dat ze het aantal kachels in Vlaanderen in kaart wil brengen. “Mogelijk komt er een verplichte registratie bij de verkoop van woningen of wordt het opgenomen in de Woningpas”, zei ze.

Schadelijke stoffen

Vorige week heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de bevolking nog opgeroepen om twee dagen geen hout te stoken in kachels of haarden, omwille van de slechte luchtkwaliteit. Woensdag en donderdag was er veel fijn stof in de lucht en de impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kon lokaal erg hoog oplopen, aldus de VMM.

Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Die stoffen zijn slecht voor de gezondheid. “PAK zorgen voor DNA-schade en zijn daardoor kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot”, klonk het bij de VMM. “Als mensen toch stoken, raden we aan om enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken.”

“Geen goed signaal”

N-VA heeft bedenkingen bij de premie, zo bleek in het Vlaams Parlement bij een vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) en Gwenny De Vroe (Open VLD). “Ik denk niet dat er echt schone kachels bestaan die geen fijn stof uitstoten, wat men ook beweert”, zei Wilfried Vandaele. “Een premie uitloven voor het vervangen van een slecht presterende kachel door één met een iets minder slechte houtverbranding... Ik weet niet of dat een goed signaal is naar mensen die geen hout verbranden. Misschien zouden die dan een nog hogere premie moeten krijgen.”

Vandaele wees er ook op dat de tests van kachels in een lab worden uitgevoerd. “Dat doet een belletje rinkelen. Daar hebben we al eens mee te maken gehad in de auto-industrie.”

Gwenny De Vroe was tevreden dat er voor de zomer een nieuw luchtkwaliteitsplan voor Vlaanderen komt, waarin rekening zal worden gehouden met de specifieke situatie rond de luchthaven van Zaventem. Die draagt immers bij tot het gehalte ultrafijn stof in een straal van 7 kilometer.